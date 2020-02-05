صور مروعة لكارثة انشطار الطائرة التركية... وإصابة 120 شخصا

أظهرت صور التقطتها كاميرات وكالات الأنباء حجم الكارثة التي لحقت بطائرة الخطوط الجوية التركية "بيغاسوس"، ومحاولات رجال الإنقاذ إجلاء الركاب العالقين داخلها بعد تحطمها.

وحسب "رويترز" قال مسؤولون أتراك إن طائرة قادمة من إقليم إزمير تخطت المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة غوكشن في إسطنبول اليوم الأربعاء مما أدى إلى تحطمها وإصابة 52 شخصا.

وانقسمت الطائرة إلى ثلاثة أجزاء بعد ما وصفه وزير النقل جاهد توران بأنه هبوط حاد، مضيفا أنه لم يسفر عن وقوع قتلى. وقال توران إنه تم تحويل الرحلات التي تنتظر الهبوط في مطار صبيحة غوكشن إلى مطار اسطنبول.

وأكدت المتحدثة باسم شركة "بيغاسوس" للطيران التحطم لكنها لم تكشف تفاصيل أخرى. وقالت بيغاسوس في بيان لاحق إن طائراتها تخطت المدرج بعد الهبوط وإنه يجري إجلاء الركاب.

وقال حاكم اسطنبول علي يرلي كايا إن الطائرة كانت تقل 171 راكبا وطاقما من ستة أفراد من إقليم إزمير بغرب البلاد.

#Update: Another video footage of the crashed Pegasus airliner at the end of the runway at the international Airport in #Istanbul in #Turkey. pic.twitter.com/OUTGDMeH5b — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 5, 2020

وأضاف أن فرق الاستجابة الطارئة نقلت 120 شخصا إلى المستشفى وأن جهود إجلاء الركاب مستمرة.

وعرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة أظهرت انفصال هيكلها وأيضا جزءا منها قرب الذيل.

ويتم اقتياد الركاب إلى خارج الطائرة القابعة على أرض يغطيها العشب بجانب المدرج. ويُخرج عشرات من أفراد الاستجابة الطارئة الركاب من الطائرة ويحملونهم بعيدا على محفات.

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / STRINGER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / KEMAL ASLAN

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / CANSU ALKAYA

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / CANSU ALKAYA

نقل شخص أصيب في تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول © REUTERS / KEMAL ASLAN

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / MURAD SEZER

تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب © REUTERS / STRINGER 1 / 15 © REUTERS / STRINGER تحطم طائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وإخلاء الركاب

وكانت لقطات بُثت في وقت سابق أظهرت جزءا من الهيكل للخارجي للطائرة مشتعلا، وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن فرق الإطفاء أخمدت النيران.

وقالت الخطوط الجوية التركية إنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى مطار صبيحة غوكشن اليوم الأربعاء.