كانت حليفتنا في الحرب... واشنطن تسعى لإقامة علاقات جيدة مع روسيا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة مهتمة بإقامة علاقات جيدة مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو كانت حليفة بلاده في الحرب العالمية الثانية.

واشنطن – سبوتنيك. وقال أوبراين: "نحن مهتمون بأن تكون علاقاتنا جيدة مع روسيا وسنتواصل مع الروس... نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لإقامة علاقات ممتازة مع روسيا".

واستذكر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أنه وقبل 75 عاما، تلاقت القوات الأمريكية والسوفياتية بالقرب من المدينة الألمانية تورغاو على نهر الإلبة بعد "معركة القرن، والتي يمكن اعتبارها المعركة (الرئيسية) في التاريخ"، موضحا أن "القوات الأمريكية صافحت قوات الجيش الأحمر عبر النهر، حيث حققنا مع الحليف الروسي نصرا منقطع النظير".

هذا وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا منذ سنوات خلت، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها واشنطن لموسكو، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مرورا بالخلافات التي نشبت حول أوكرانيا، إثر عودة القرم للوطن الأم روسيا، بالإضافة للأزمة السورية، وانسحاب واشنطن من اتفاقية الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع موسكو عام 1987.