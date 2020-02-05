السيناتور الجمهوري ميت رومني يعتزم التصويت لإدانة ترامب

أعلن العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، ميت رومني، مخالفته لتوجهات حزبه، الذي يعتزم تبرئة ساحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتهامات الموجهة إليه من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وقال رومني في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء: "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة، ما فعله الرئيس كان خطأً، لقد كان خطأً جسيمًا".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أبدوا عدم رضاهم عن ضغط الرئيس ترامب على أوكرانيا، لكن لم يظهروا أي علامات تشير إلى الموافقة على إدانته وعزله، الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

ومن القرر تصويت مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم على القرار النهائي حول ما إذا كان سيدين ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوًا من أعضاء المجلس المائة لعزل الرئيس.

وكان مجلس النواب قد صوت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.