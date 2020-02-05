مقتل شخص وإصابة 157 آخرين إثر تحطم طائرة في مطار إسطنبول

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص واحد وإصابة 157 بجروح إثر تحطم طائرة تابعة لشركة " بيغاسوس" في مطار صبيحة في اسطنبول.

وقال قوجا للصحفيين: "للأسف، توفي أحد ركاب الطائرة، وأصيب 157 شخصاً".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم اسطنبول، علي يرلي كايا، في مقابلة على قناة "إن تي في": أن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية على العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءا خارجيا من الطائرة وقد اشتعلت فيه النيران.