بعد تبرئته... ترامب يتوقع أن يبقى رئيسا لأمريكا لوقت طويل

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، توقع فيها أن يبقى رئيسا لأمريكا لوقت طويل.

وتأتي تغريدة ترامب، صباح اليوم، الخميس، تعليقا على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئته من تهمة إساءة استخدام سلطات منصبه بتأييد 53 صوتا ومعارضة 47.

وأوضح ترامب في تغريدته أنه سيبقى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لوقت طويل، حيث أظهرت التغريدة أنه سيتم انتخابه كل أربع سنوات، ناشرا قوله" ترامب 2024.. ترامب 2028.. ترامب 2032.. وهكذا"، في إشارة إلى إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، قبل قليل، التصويت على ما إذا كان ينبغي إدانة وعزل الرئيس، دونالد ترامب، بتهمة إساءة استغلال السلطة والحيلولة دون قيام الكونغرس بمهامه.

ويعد ترامب الجمهوري، ثالث رئيس أمريكي يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب والمحاكمة في مجلس الشيوخ.

وأحال مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ترامب، إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلاله سلطته بمنعه مساعدات أمريكية لكييف في الصيف الماضي لحث أوكرانيا على الضغط على خصمه الديمقراطي جو بايدن والتحقيق معه.

وكان مجلس النواب قد صوت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.