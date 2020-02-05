ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" بإقليم هوبي الصيني إلى 549 شخصا

موسكو - سبوتنيك . وأوضحت سلطات إقليم هوبي الصيني، فجر اليوم، الخميس، أن أكثر من 2897 شخصا قد أصيبوا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 19665 شخصا، فيما خرج حوالي أكثر من 630 شخصا من المستشفيات.

وفي السياق نفسه، دعت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف: "اليوم نطلق خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية، نطلب 675 مليون دولار لتمويل الخطة للأشهر الثلاثة القادمة".

في وقت سابق من أمس الأربعاء، قللت منظمة الصحة العالمية، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، وصول أعداد المصابين إلى 24 ألفًا حتى منتصف ليل الرابع من فبراير/ شباط، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافى 892 شخصاً.