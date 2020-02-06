إصابة 14 إسرائيليا في عملية دهس بالقدس

أصيب، فجر اليوم الخميس، 14 شخصا إسرائيليا، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأنه نجمة داود الحمراء نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

חשד לפיגוע דריסה בירושלים: שני צעירים נפצעו קשה ובינוני ו-10 קל https://t.co/kSStLLFsjt pic.twitter.com/9VhXbr02RU — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) February 6, 2020

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ، الذي لاذ بالفرار.

לילה אינטנסיבי: 1. י-ם:במתחם התחנה דריסה של צעירים כבני עשרים. צעיר פצוע קשה וצעיר נוסף בינוני. חשד לפיגוע דריסה. מרדף אחר הדורס. 2. ג׳נין:כניסה של צהל להרס בית המחבל שרצח את הרב רזיאל שבח.הפלס׳:4 פצועים מירי צהל.3. דמשק: תקיפת חיל אוויר וירי נמ סורי. 4. תקחפה ברצועת עזה נגד חמאס pic.twitter.com/7i0BabMrRH — Or Heller אור הלר (@OrHeller) February 6, 2020

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فجر اليوم، الخميس، على لسان أحد شهود العيان أن شابا قام بدهس مجموعة من الإسرائيليين، وحاول البعض اللحاق به دون جدوى، حيث تمكن من الإفلات منهم بسرعة.