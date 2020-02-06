ارتفاع ضحايا تحطم طائرة ركاب بإسطنبول إلى 3 أشخاص والإصابات إلى 179

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الركاب التي خرجت عن مسارها عقب هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن" باسطنبول، إلى 3 أشخاص و الإصابات إلى 179.

موسكو - سبوتنيك . ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير قوله، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 179. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل شخص واحد وإصابة 157 بجروح.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير(غرب)، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.

وأعلن حاكم اسطنبول، علي يرلي كايا، في مقابلة على قناة "إن تي في": أن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية على العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءا خارجيا من الطائرة وقد اشتعلت فيه النيران.