وكالة الطاقة الذرية: إيران لم تتخذ خطوات جديدة تنتهك اتفاقها النووي

أعلن المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الأربعاء، أن إيران لم تتخذ خطوات جديدة تنتهك اتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك منذ تخلت الشهر الماضي عن كل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" كلام غروسي الذي قال: "بعد الخطوة الخامسة، لم يحدث أي استئناف" وأضاف قائلا "هم بالطبع مستمرون في التخصيب".

وأشار غروسي إلى أنه ناقش البرنامج النووي الإيراني يوم الثلاثاء الفائت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل. وقال خلال مشاركته في فعالية نظمها معهد للأبحاث يوم الأربعاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في متابعة البرنامج النووي الإيراني.

الجدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.