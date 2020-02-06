أميرال أمريكي: الساحل الشرقي لم يعد ملجأ آمنا بسبب الغواصات الروسية

يجد أحد قادة القوات البحرية الأمريكية أن وجود الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي يشكل خطرا على الأسطول الأمريكي.

وبحسب الأميرال أندرو "وودي" لويس فإن الساحل الشرقي للولايات المتحدة لم يعد ملجأ آمنا للأسطول الأمريكي. ونقلت "ذي درايف" عنه القول إن نشاط الغواصات الروسية هو السبب.

ووفق الأميرال الأمريكي فإنه لم يعد ممكنا أن تجد سفن الأسطول الأمريكي نفسها في مأمن عندما تغادر قاعدتها الرئيسية في نورفولك. وذلك لأن غواصات الأسطول الروسي تجوب المحيط الأطلسي "في أي وقت".

وادعى الأميرال لويس أن الغواصات الروسية كثفت نشاطها في الأعوام القليلة الماضية من دون أن يورد أي دليل على ذلك.

وليست الغواصات الروسية هي الوحيدة التي تثير قلق البنتاغون. فقد ذكر الأميرال لويس أن تحركات سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" عند شواطئ الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أثارت قلق القادة العسكريين الأمريكان.