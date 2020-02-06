السلطات الصينية تنشر روبوتات في الشوارع لمكافحة فيروس كورونا القاتل

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G" وذلك بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية.

ذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم.

China uses 5G-powered androids to monitor residents' body temperatures amid coronavirus outbreak #coronaviruschina https://t.co/FD9DUlsJeH — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2020

كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن كل روبوت مزود بخمس كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.

وما إن بدأ انتشار المرض في الصين، بدأت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في كثير من الأحيان بنشر مقتطفات من القانون الجنائي للبلاد فيما يتعلق بعقوبات الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي في وقت كانت السلطات تحاول فيه احتواء انتشار فيروس كورونا.

وتنص المادة 330 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية على أن: "انتهاك القانون المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، والتي تتسبب في انتشار الأمراض المعدية من الفئة "أ" أو تؤدي إلى مخاطر كبيرة في انتشار المرض، يتضمن عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو السجن لفترة قصيرة (تصل إلى 6 أشهر)، أما إذا أدى انتهاك القانون إلى عواقب وخيمة جداً، فإن مدة السجن ينبغي أن تكون من 3 إلى 7 سنوات".