بومبيو يبدأ جولة على دول أفريقية وخليجية خلال الشهر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن جولة سيقوم بها مايك بومبيو إلى العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والخليجية في شهر شباط الجاري.

جاء إعلان الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة، مورغان أورتاغوس، التي قالت "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيبدأ جولة تشمل ​ألمانيا​ و​السنغال​ وأنغولا و​إثيوبيا​ والمملكة العربية ​السعودية​ و​سلطنة عمان​ في الفترة من 13 إلى 22 شباط الجاري".

وأضافت أورتاغوس "بومبيو يترأس في ​ميونيخ​ بألمانيا الوفد الأمريكي ب​مؤتمر​ ميونيخ ​الأمن​ي، كما سيلقي كلمة بالمؤتمر ويلتقي بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية".

وأوضحت أنه "في ​داكار​ بالسنغال سيلتقي بالرئيس السنغالي ​ماكي سال​ ووزير الخارجية أمادو با لمناقشة كيفية تعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية القوية بالفعل مع ​الولايات المتحدة​، وفي لواندا بأنجولا سيلتقي بالرئيس الأنغولي جواو لورنسو ووزير الخارجية مانويل أوجستو لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود ​أنغولا​ في ​مكافحة الفساد​ وإرساء الديمقراطية، كما سيلتقي بمجتمع الأعمال لمناقشة مكافحة الفساد وتنمية فرص التجارة والاستثمارات الثنائية. وفي في العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​ سيجتمع برئيس الوزراء ​أبي أحمد​ والرئيس سهل ورود زودي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخية لإثيوبيا، كما يلتقي برئيس مفوضية ​الاتحاد الأفريقي​ موسى فكي محمدات".

ولفتت الى أن "بومبيو سيتجه بعد ذلك إلى منطقة ​الشرق الأوسط​، حيث سيتوقف في العاصمة السعودية ​الرياض​ في الفترة من 19 إلى 21 الحالي لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية مع ​القيادة​ السعودية، ثم يسافر بعد ذلك إلى سلطنة عمان لتقديم تعازيه في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، ويلتقي مع السلطان هيثم بن طارق للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الثابتة مع عمان".