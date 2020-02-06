الخارجية التركية: رئيسا روسيا وتركيا يعقدان اجتماعا حول إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن زيارة محتملة لوفد روسي إلى بلاده، للتشاور حول سوريا، مرجحًا اجتماع الزعيمين الروسي والتركي إذا اقتضت الحاجة.

وقال أوغلو، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس "وفد روسي قد يزور تركيا وثم قد يجتمع زعيمي البلدين إذا اقتضت الحاجة".

وأضاف "مواجهتنا مع الجيش السوري وليست روسيا"، مؤكدًا "علينا العمل مع روسيا".

ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه "لا يوجد بعد أي اتفاق للقاء بوتين واردوغان، لكن الأمر غير مستبعد" وأضاف، "أنتم على علم أن كلاً من بوتين وأردوغان يتخذان قرار اللقاء بشكل سريع في حال الضرورة".

وأعلنت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، حادثة القصف التي تعرض لها الجيش التركي في إدلب السورية، وكذلك الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الرئيس التركي: "خلال محادثات هاتفية مع فلاديمير بوتين، قال رئيسنا إن هجوم نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على القوات العسكرية التركية المرسلة إلى المنطقة لمنع النزاعات في إدلب يمثل ضربة لجهود حفظ السلام المشتركة في سوريا. وشدد الرئيس على أن تركيا ستستمر بشتى الطرق في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات".