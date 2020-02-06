خبير: فشل عزل ترامب كان متوقعا ويزيد من فرص إعادة انتخابه

صرح نائب عميد كلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه سوزدالتسيف، اليوم الخميس، بأن فشل عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان متوقعا، ما يزيد من فرص إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوزدالتسيف لوكالة "سبوتنيك": "نعم بالطبع فشل متوقع، ترامب المستفيد من ذلك. لقد أثبت أنه سياسي ماهر. بالطبع، في الوقت الحالي، وبعد هذا الفشل فإن إمكانية إعادة انتخابه زادت. هو الآن لا يحتفل بفوزه لمجرد بقائه في منصبه، بل ويقدم إعلاناً من حيث المبدأ، بأن الانتخابات القادمة ستكون لصالحه، وأنه سيواصل رئاسته لمدة أربع سنوات أخرى - لفترة ثانية".

وأضاف سوزدالتسيف، قائلا: "أشار المحللون في وقت سابق، إلى أن الديمقراطيين لن ينجحوا بعزل ترامب في مجلس الشيوخ. ووفقا له فإن الطبقة السياسية في الولايات المتحدة منقسمة، والانقسام يتفاقم، ويمكن القول إلى حد ما، بأن هناك حربا أهلية "باردة" في الولايات المتحدة.

ووفقاً للخبير، فإن الديمقراطيين، وعلى الرغم من تبرئة ترامب، سيواصلون اتخاذ خطوات ضد الرئيس الأمريكي الحالي.

وأوضح سوزدالتسيف: "بالتأكيد. لقد دخلوا في مثل هذه الحالة من الحرب الأهلية الباردة. إنهم (الديمقراطيون) لا يهتمون بالشركاء الدوليين، لقد نسوا مصالح بلدهم - الولايات المتحدة. هم أبعد عن التسوية. الانقسام ليس بأنهم لم يصافحوا بعضهم بعضا قبل أن يلقي (ترامب) خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، إنه مجرد دليل على وجود أمريكتين، إنه أمر خطير للغاية، ولسوء الحظ فإن الديمقراطيين لا يرون ذلك".

وختم نائب عميد كلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه سوزدالتسيف، بالقول: "وبشكل عام، ظهر هناك خائن واحد، قام بـ"الهروب إلى الصف الآخر" وهو السناتور ميت رومني. ولكن بالنظر إلى أن الانضباط الحزبي في الولايات المتحدة مفهوم نسبي، فمن غير المرجح أن يؤثر ذلك بطريقة أو بأخرى على حياته المهنية. رغم أن هذا الموضوع سينعكس باستمرار في الصحافة السياسية الأمريكية وما إلى ذلك".