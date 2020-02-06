فيديو... لحظة تحطم الطائرة التركية المنكوبة وانشطارها نصفين

وثّق مقطع فيديو لحظة انشطار طائرة تركية من طراز "بوينغ 737" أثناء هبوطها في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول.

ويظهر في الفيديو الطائرة وهي تسير على المدرج وسط أجواء ممطرة، قبل أن تخرج فجأة من المدرج وتسقط وتندلع فيها النيران، بعد أن انشطرت نصفين.

وكانت الطائرة تقل 177 راكبا إضافة إلى أفراد الطاقم وآتية من مدينة إزمير في غرب البلاد، ويرجح أن الحادث وقع بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الركاب إلى ثلاثة أشخاص والإصابات إلى 179.