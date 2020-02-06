بكين... 19 أجنبيا مصابون بفيروس كورونا في الصين تعافى منهم اثنان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الخميس، أن 19 مواطنا أجنبيا أصيبوا بالتهاب رئوي ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في الصين، اثنان منهم قد تعافيا.

بكين - سبوتنيك. وقالت الدبلوماسية، خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت: "وفقا لمعلوماتنا، فإنه اعتبارا من 6 شباط/فبراير، تم اكتشاف الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا لدى 19 مواطنا أجنبيا، وخرج اثنان منهم من المستشفيات و17 آخرون يعالجون في الحجر الصحي"، ولم تحدد المتحدثة جنسيات الأجانب المرضى.

وأكدت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 حالة.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.