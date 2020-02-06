بعد 30 ساعة من ولادته... شاهد أصغر مصاب في العالم بفيروس "كورونا"

أصيب طفل حديث الولادة بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد ساعات من ولادته في مستشفى بالصين.

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن الطفل أصبح أصغر مصاب بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد 30 ساعة من الولادة.

ولد الطفل في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، وانتقلت له العدوى من أمه المصابة، وكانت تأكيدات طبية أشارت إلى احتمال انتقال الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة.

وأكد الأطباء أن العلامات الحيوية للرضيع مستقرة، وأظهرت صورة نشرتها صحيفة الشعب اليومية الصينية الرضيع في حاضنة.

وصرح شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان، قائلا: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس، ويجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا".

وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا، وسبق أن أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، قبل أيام، مما منح الأمل بأن الفيروس المتفشي لا ينتقل من الأم لمولودها خلال الولادة.

وأكدت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 حالة.

An infant in #Wuhan has tested positive for the novel #coronavirus just 30 hours after birth, said the city's children's hospital, raising concerns that infection could be contracted in the womb pic.twitter.com/j8FIdqKgAS — People's Daily, China (@PDChina) February 5, 2020

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.