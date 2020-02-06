مقتل عدد من المسلحين وجرح 6 جنود في هجوم على وحدة عسكرية بمالي

أعلن الجيش المالي، اليوم الخميس، أن وحدة عسكرية تابعة له في منطقة "دينانغورو" تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المسلحة صباح اليوم.

نواكشوط - سبوتنيك. وأضاف أنه "خلال هذا الهجوم أصيب 6 من أفراد الوحدة العسكرية، فيما قتل العديد من المسلحين الذين هاجموا الوحدة".

وأكد البيان أنه "تم إجلاء الجرحى وإحكام السيطرة على محيط بلدة دينانغورو الواقعة في دائرة كورو على بعد 118 كم من منطقة موبتي، بالقرب من الحدود مع بوركينا".

وهذا هو سادس هجوم مسلح يتعرض له الجيش المالي منذ بداية هذا العام.