بعد حادث قطار... نقابات السكك الحديدية الإيطالية تنظم إضرابا

أعلنت نقابات السكك الحديدية الإيطالية، اليوم الخميس، عن إضراب عام غدا (الجمعة)، لمدة ساعتين للعاملين في الصناعة "بسبب الخطورة الاستثنائية للحادث ( القطار) كدلالة على احترام الحياة البشرية".

روما - سبوتنيك. وسيبدأ إضراب عمال السكك الحديدية الإيطالية يوم الجمعة الساعة 12:00 [14.00 بتوقيت موسكو] ويستمر ساعتين. ووفقًا لنقابات العمال، سيشارك فيه ممثلون عن جميع شركات الصناعة العاملين على الصعيدين الوطني والمحلي.

ويذكر أن قطاراً فائق السرعة، كان متجها من ميلانو إلى ساليرنو، في صباح اليوم الخميس، خرج عن سكته بالقرب من مدينة لودي في شمال إيطاليا، ما أدى لانقلاب عربتين ومصرع سائقي القطار بالإضافة لإصابة 31 شخصًا. وفتح مكتب المدعي العام في لودي التحقيق في قضية مصرع الشخصين نتيجة للحادث. وتواصل أجهزة القانون التحري عن الأسباب التي أدت إلى الحادث.

وأعرب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عن تعازيه بوفاة اثنين من عمال السكك الحديدية، مؤكدًا أنهما لقيا حتفها وهما على رأس عملهما. ودعا رئيس الدولة للكشف عن أسباب الحادث بسرعة من أجل ضمان حق المواطنين بتوفير السلامة في وسائل النقل.