علييف: باكو تستضيف لقاء القيادتين العسكريتين لروسيا والناتو

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن العاصمة الأذربيجانية باكو، ستستضيف لقاء القادة العسكريين القادم بين روسيا والناتو.

باكو - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي عن علييف أثناء لقائه بالقائد الأعلى للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو في أوروبا تود والترز، قوله:

"أنا سعيد أن أرحب بكم... أنا مسرور جدًا لأن اجتماعات القيادة العسكرية لحلف الناتو وروسيا تعقد في باكو، وهذا أصبح تقليدا. نحن ممتنون لحلف شمال الأطلسي وروسيا لاختيار أذربيجان كمكان للاجتماع. أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح للغاية".

وأفاد المكتب الصحفي في وزارة الدفاع الأذربيجانية، لوكالة " سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية، نجم الدين صادقوف، التقى بوفد من الناتو بقيادة وولترز، الذي يزور باكو.

وأكدت الوزارة : "أعرب الضيف عن امتنانه لقيادة أذربيجان على الترحيب الحار وكرم الضيافة، وكذلك للعمل على عقد الاجتماع القادم مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في باكو".

وكان قد أفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن المفاوضات بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا، تود وولترز، ستجري في باكو بتاريخ 6-7 فبراير/شباط.

وبحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في وقت سابق من اليوم الخميس، في باكو مع القيادة الأذربيجانية قضايا الأمن الدولي والإقليمي.