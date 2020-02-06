زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين

ضرب جنوبي الفلبين، مساء اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، وفقا لصحيفة "بيبول" الصينية، أن زلزال على عمق 47 كيلومتر، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي الصين.

ولم تعلن الصحيفة إذا ما كان الزلزال تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر مادية، أو هناك تحذيرات من تسونامي في أعقابه.

#BREAKING: 6.4-magnitude earthquake struck the southern Philippines Thursday evening at a depth of 47 km, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) said pic.twitter.com/wF4XQrO2D4 — People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020

​يذكر أن آخر زلزال مدمر بذلك المقياس كان قد ضرب قبل أيام غربي تركيا في منطقة أخيسار بمدينة مانيسا.

كما ضرب مساء اليوم أيضا زلزال بقوة 4.0 درجة عبى مقياس ريختر مدينة العريش المصرية.