زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين

وأعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، وفقا لصحيفة "بيبول" الصينية، أن زلزال على عمق 47 كيلومتر، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي الصين.
ولم تعلن الصحيفة إذا ما كان الزلزال تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر مادية، أو هناك تحذيرات من تسونامي في أعقابه.
#BREAKING: 6.4-magnitude earthquake struck the southern Philippines Thursday evening at a depth of 47 km, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) said pic.twitter.com/wF4XQrO2D4— People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020
يذكر أن آخر زلزال مدمر بذلك المقياس كان قد ضرب قبل أيام غربي تركيا في منطقة أخيسار بمدينة مانيسا.
كما ضرب مساء اليوم أيضا زلزال بقوة 4.0 درجة عبى مقياس ريختر مدينة العريش المصرية.
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