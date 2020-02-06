"إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 15 من الشهر المقبل بسبب كورونا

أعلنت شركة "إيرا فرانس - كيه إل إم"، المؤلفة من الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية، اليوم الخميس، عن قرارها تمديد تعليق رحلاتها إلى الصين لغاية الـ15 من شهر أذار/مارس المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

باريس - سبوتنيك . وكانت شركة إير فرانس قررت في الـ30 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي تعليق رحلاتها إلى الصين لغاية التاسع من شهر شباط/فبراير الجاري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نقلاً عن بيان رسمي لشركة إير فرانس، اليوم الخميس، قررت شركة "إير فرانس-كيه إل إم" تعليق الرحلات إلى الصين لغاية الـ15 من أذار/مارس المقبل، على أن تُستأنف الرحلات تدريجيا ابتداءا من الـ16 من أذار/مارس.

وقالت الشركة في بيانها، "ابتداءً من الـ16 من أذار/مارس المقبل، وبحسب تطور الأوضاع، ستقوم مجموعة "إير فرانس-كيه إل إم" باستئناف رحلاتها تدريجيا من/إلى بكين وشنغهاي، على أن يتم تأمين رحلة يوميا بشكل تداوري من/إلى هاتين المدينتين.

A drone footage showing the deserted streets of Wuhan.#corononavirus pic.twitter.com/ZaP0fUw5jN — Sriram Salem (@SriramSalem44) February 6, 2020

وأضافت المجموعة قائلة "إن عودة الرحلات إلى مسارها الطبيعي سيتم في الـ29 من شهر أذار/مارس المقبل، حيث من المتوقع أن تُستأنف أيضا الرحلات من/إلى ولاية ووهان مركز تفشي المرض".

وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وكان عدد من دول العالم قد أعلن تعليق رحلاته الجوية من وإلى الصين على خلفية تفشي المرض.