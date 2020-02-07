بعد تجنيد "مغنية" مشهورة… قناة عبرية: هذا ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي

بعدما تسبب تجنيد مغنية إسرائيلية معروفة للجيش الإسرائيلي في ضجة كبيرة في البلاد، أفادت قناة عبرية بأنه مثل هذا التجنيد هو ما يحتاجه الجيش، فعليا.

وأوردت القناة العبرية الـ12"، أمس الخميس، أن انضمام المغنية الشابة المعروفة، نوعا كيرال، يوم الأحد الماضي، للجيش الإسرائيلي، هو نقطة تحول مهمة خاصة في الآونة الأخيرة، فهي دعاية مجانية للانضمام والتجنيد للجيش، الذي يعاني من عدم الإقبال، خلال الأشهر القليلة الماضية.

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وذكرت القناة أن انضمام نوعا كيرال للجيش يشبه الفترة التي تلت حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967، في الدعاية للجيش الإسرائيلي، والتقاط كبار المشاهير من فنانين وكتاب إسرائيليين الصور مع الضباط والجنود.

ونشرت القناة العبرية الـ"13" شريطا فيديو جديدا للمغنية كيرال، وهي داخل وحدتها العسكرية، وبعض المجندين الجدد يبدو سعيدا بذلك، كحالة من الدعاية الإيجابية للجيش الإسرائيلي.

זה רק אני, הפאוץ' והצבא של ישראל: נועה קירל התגייסה לצה"ל • @NeriaKraus עם הידיעה המלאה >> https://t.co/7yTvPsgfUp



(צילום: דף הפייסבוק של צה"ל) pic.twitter.com/pt0ENT6VnN — חדשות 13 (@newsisrael13) February 2, 2020

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن انضمام كيرال للجيش أصبح حديث الساعة في إسرائيل، وباتت أخبارها تطغى على غيرها من الأخبار التقليدية للجيش، ولكنه سيضر بها وبالقادة الضباط، فكل جندي أو قائد سيرغب في التقاط الصور معها، كما أنه ستطلب إجازات إضافية، وبالتالي فهي لن تسهم في أمن إسرائيل، وإنما مجرد دعاية فحسب.

وتهكمت القناة على "الدعاية" الزائدة عن الحد لتجنيد نوعا كيرال، في وقت ترى أنه طالما انضمت للجيش، فهي كغيرها من المجندات، دون أي استثناءات، كما أن التجنيد هو واجب، وليس "منه" من المغنية الإسرائيلية - بحسب القناة العبرية.

נועה קירל התגייסה לצה"ל, מרגי לא יכול היה להוריד את הידיים. צפו https://t.co/LB0Na74zps pic.twitter.com/pNLeLVRGGH — וואלה! סלבס (@WallaCelebs) February 2, 2020

وأنهت القناة العبرية تقريرها بالقول:

مجرد دعاية أو علاقات عامة طيبة، لا أقل ولا أكثر.

سبق أن أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد الماضي، أن المطربة الإسرائيلية، نوعا كيرال، أعلنت انضمامها للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت إلى مكتب الجيش في تل أبيب، لإتمام إجراءات الانضمام.

נועה קירל, נעמה יששכר ושאר טרלולים ...

זה מה שמעסיק מדינה שירדה מהפסים. https://t.co/TQ936EeDT2 — mustang (@poyo2017) February 2, 2020

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المغنية كيرال سوف تتمتع بشروط خاصة، من بينها مراعاة أوقات حفلاتها الغنائية من خلال منحها أيام إجازة أكثر من باقي الجنود، بالإضافة لمرافقتها من قبل فرقة موسيقية خاصة بها.

ونقلت الصحيفة على لسان المغنية كيرال:

إنه أمر طالما كنت أريده، لدي ماض عسكري قوي، جدي عمل في الجيش وكذلك والدي، وأنا نويت الخدمة في صفوف الجيش رغم أنني أعاني من مشكلة في الكلى.

ونشرت الصحيفة صورا مختلفة للمطربة الإسرائيلية الصغيرة، التي تبلغ من العمر 18 عاما، قبل التجنيد وبعده، خاصة لباسها ملبس الجيش الإسرائيلي.

"אני מרוצה מגיוס נועה קירל, למרות שהיא זוכה להנחת סלב": @menachemho על הגיוס הכי פוטוגני של השנה: > https://t.co/xdlDaKPObw pic.twitter.com/x84i1EfyPv — החדשות (@NewsChannelIL) February 6, 2020

ويشار إلى أن إسرائيل تفرض التجنيد الإجباري على النساء، في وقت تتعاطى مع بعض مجنداتها من عارضات الأزياء والمغنيات كمادة للترويج للجيش الإسرائيلي، خاصة من قبل الفتيات، ولاستقطاب الشباب عامة للجيش.