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    تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019

    قائد بالحرس الثوري: هناك معلومات لم تكشف بعد عن استهدافنا لقاعدة "عين الأسد" الأمريكية

    © REUTERS / John Davison
    العالم
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    الموضوع:
    هجمات إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية (44)
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    قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، إن هناك الكثير من المعلومات حول استهداف قاعدة "عين الأسد" لم تكشف بعد.

    © AP Photo / Ali Abdul Hassan
    البنتاغون يعلن إصابة 50 عسكريا في القصف الإيراني لقاعدة "عين الأسد"
    ونقلت وكالة "تسنيم"، فجر اليوم، الجمعة، على لسان العميد حاجي زادة، أن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق، في الثامن من الشهر الماضي، لم تكشف تفاصيله كلها بعد.

    وأشار قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري إلى أن المعلومات حول هذا الهجوم الإيراني، والتي لم تكشف، كثيرة، وهي بحاجة لجلسة مستقلة ليعلم الشعب الإيراني المزيد عنها.

    وقال العميد حاجي زادة:

    إن المعلومات التي لم تكشف كثيرة، وهي بحاجة لجلسة مستقلة ليعلم الإيرانيون الأعزاء المزيد عن هذه العمليات، فما لم يكشف عنه كثير جدا.

    وأوضح قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أنه من المحتمل بعد فترة أن تقول وسائل الإعلام إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا بـ"موت دماغي خفيف" (في إشارة تهكمية لما أفاد به الإعلام الأمريكي بإصابة عدد قليل من الجنود الأمريكيين بارتجاجات دماغية خفيفة).

    ويشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران، قد تصاعد عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

    وفي الثامن من الشهر نفسه، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة "عين الأسد،" التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

    أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة الماضية، بتزايد عدد المتضررين جراء قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية في العراق بالصواريخ، حيث بلغ عدد العسكريين الأمريكيين الذين اكتشفت عندهم إصابة جمجمية مخية خفيفة، 64 شخصا، حتى اليوم.

    الموضوع:
    هجمات إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية (44)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا -, الحرس الثوري, العراق
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