أمريكا تعلن تأييدها لتركيا

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم الاثنين، مقتل 5 عسكريين أتراك في قصف الجيش السوري في محافظة إدلب. ثم توعد الرئيس التركي أردوغان برد عسكري إذا لم يوقف الجيش السوري هجومه في محافظة إدلب.

وقالت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة تؤيد تركيا "في ردها على هجمات غير مبررة لجيش الأسد على نقاط المراقبة التركية".

ووفق السفيرة الأمريكية فإن الإدارة الأمريكية "تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا".

وفرض الجيش العربي السوري سيطرته على مدينة سراقب بمحافظة إدلب يوم الأربعاء.