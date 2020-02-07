"جزر الصداقة"... آبي يعتزم تعميق العلاقات الودية مع روسيا وإبرام معاهدة سلام

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حل مشكلة "المناطق الشمالية" وإبرام معاهدة سلام مع روسيا وتحويل الأراضي المختلف عليها مع روسيا (جزر الكوريل الجنوبية) إلى "جزر صداقة".

طوكيو - سبوتنيك. قال آبي في "مؤتمر إعادة الأراضي الشمالية"، وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي، :" "(أعتزم) دفع العمل المشترك لإيجاد حل مقبول لكلا الجانبين، وخطوة بخطوة دفع المفاوضات إلى الأمام".

وأضاف "سأتحرك بثبات نحو الهدف لحل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".

وختم قائلا: " من المهم، أولاً وقبل كل شيء تعزيز علاقات الثقة والصداقة بين الشعبين الياباني والروسي لكي تصبح الجزر الأربع، جزر صداقة".

هذا وتتقدم العلاقات الروسية اليابانية بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعية في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.