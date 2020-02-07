مجلة تنشر على غلافها رسما للرئيس الصيني مرتديا الكمامة الطبية... صورة

وضعت مجلة "أميريكان تايم" على غلافها رسما للرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يرتدي الكمامة الطبية، كما وضعتها في الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي على الإنترنت.

وعنونت المجلة "اندلاع فيروس كورونا يمكن أن يدمر أحلام شي جين بينغ في الصين"، ويناقش صحفي التايم كيف أثرت الأزمة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا على المجتمع الصيني وما هي المشاكل التي ظهرت بعد تفشيه، وانتقد مؤلف المقال هشاشة نظام الحكم في الصين والجوانب السلبية في أسلوبه بالإدارة.

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q — TIME (@TIME) February 6, 2020

​وكانت صحيفة "جيلاندس" الدنماركية قد نشرت رسومًا كاريكاتورية استُبدلت فيها خمسة نجوم على علم الصين الوطني بفيروس كورونا، ووجدت السفارة الصينية في الدنمارك أن الصورة مسيئة، وأكدت أن حرية التعبير الإعلامي في هذه الحالة "تجاوزت الحدود الأخلاقية"، وطالبت بالاعتذار.

​وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس كورونا الجديد، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وحدد الخبراء العامل المسبب للمرض، وأصيب أكثر من 31.1 ألف شخص، توفي مهم 636 حتى الآن.