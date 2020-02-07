ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في إقليم هوبي الصيني إلى618 شخصا

أكدت سلطات الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في إقليم هوبي في البلاد إلى 618 شخصا.

موسكو- سبوتنيك وأفادت اللجنة الصحية، في بيان، بأن عدد المصابين بلغ 22112 ألف حالة من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

وفي يوم سابق، تم الإعلان عن 549 حالة وفاة .

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن يوم الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقال مايك ريان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن من الصعب جدا توقع مسار هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، مشيرا إلى "أننا لا نزال في خضم (حالة) تفش بكثافة".