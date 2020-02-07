وزير الخارجية التركي: وفد روسي يزور تركيا السبت لبحث الوضع في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وفدا روسيا سيزور تركيا في 8 فبراير/ شباط لبحث الوضع في إدلب.

وأكد جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، عقد اجتماع على مستوى الزعماء، إذا اقتضت الحاجة، بعد مباحثات الوفد الروسي مع المسؤولين الأتراك.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت، أمس الخميس، أن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد بحسب المحادثات الأخيرة بين رئيسي البلدين، لبحث التطورات في محافظة إدلب.

وتابع:

قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانا، كما يمكن أن يلتقي أردوغان وبوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا.

وينفذ الجيش السوري مدعوما بسلاح الجو عملية لتطهير محافظة إدلب وريف حلب من المجموعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث تمكن اليوم من تحرير مدينة سراقب الإستراتيجية على الطريق الدولي بين حلب وحماة، وذلك بعد أيام من سيطرته على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية.