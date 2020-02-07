قطار يخرج عن مساره ويحترق في كندا...فيديو

تحطم قطار شحن يعتقد أنه كان يحمل النفط، في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، حيث خرجت نحو 30 عربة من القطار عن القضبان، وبعدها اشتعلت النيران، وفقًا لقناة СВС.

Smoke visible from the train fire and derailment near Lanigan Saskatchewan. CP has confirmed it was their train. It’s the same area where another CP derailment leaked 1.5 million litres of crude oil in December pic.twitter.com/tsDAjSBG7b — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

وقع الحادث على بعد حوالي 100 كم عن جنوب شرق مدينة ساسكاتون الكبيرة. وأكد ممثلو الشركة الكندية Canadian Pacific، التي تمتلك القطار، وقوع الحادث، لكنهم لم يكشفوا عما كان القطار ينقله.

ولم تذكر معلومات عن الضحايا أو أسباب الحادث. وتم إغلاق العديد من الطرق بسبب الحادث.