ألمانيا تريد إجلاء مجموعة أخرى من مواطنيها من ووهان

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الألمانية تريد إجلاء مجموعة أخرى من مواطنيها من منطقة ووهان وسط الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 630 شخصا.

وكانت ألمانيا قد أجلت بالفعل أكثر من 100 ألماني وأسرهم من ووهان في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية أنه لا يزال هناك حوالي 20 ألمانيا في منطقة ووهان.

وقالت إنه يمكن نقلهم جوا على متن طائرة من المقرر أن تجلي المواطنين البريطانيين، في نهاية الأسبوع، مضيفة أن المناقشات حول ذلك كانت جارية بالفعل مع الحكومة البريطانية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأبلغ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن يوم الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقال مايك ريان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن من الصعب جدا توقع مسار هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، مشيرا إلى "أننا لا نزال في خضم (حالة) تفش بكثافة".