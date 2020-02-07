إيران: الولايات المتحدة تطلب التفاوض دون شروط مسبقة لكننا نرفض

أعلن رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد واعظي، أن إيران ترفض الطلب الأمريكي بالتفاوض دون شروط مسبقة، وأن واشنطن تسعى لقطع العلاقات المصرفية بين إيران والدول الأخرى.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن واعظي قوله، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع المجلس الإداري لمدينة غلستان شمال شرقي البلاد: "أمريكا تطلب التفاوض دون شروط مسبقة، لكننا نرفض".

وأضاف واعظي: "لا علاقة للولايات المتحدة وترامب بأي دولة تتداول معها إيران تجاريا. الولايات المتحدة تريد عرقلة علاقة إيران بالدول الأخرى، هناك 400 شخص في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون على ملف قطع العلاقات المصرفية والاقتصادية بين إيران والدول الأخرى".

وعن العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، قال واعظي: "خلال السبعة أسابيع الماضية فرضت الولايات المتحدة الكثير من العقوبات، لكنها لم تؤثر على السوق وسعر السلع، ورغم ذلك نقوم بعمل صعب للغاية لبيع نفطنا وتنفيذ خدماتنا المصرفية".