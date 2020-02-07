طائرة ركاب تصطدم بسيارة الجر... فيديو

اصطدمت الطائرة التايلاندية Nok Air، بسيارة الجر التي كانت تسحبها في مطار في بانكوك، اليوم الجمعة. ونشر فيديو للحظة اصطدام الطائرة بالسيارة.

ونقلت صحيفة Thai Rat، عن موظفي شركة الطيران، أن سائق الجرار توفي نتيجة الحادث، وأصيب مساعد السائق، الذي كان أيضًا في مقصورة السيارة، بجروح.

حاليًا، يستقبل المطار الرحلات المنتظمة لشركات الطيران - شركات الطيران منخفضة التكلفة والطيران العارض (تشارتر).