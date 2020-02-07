ماكرون: فرنسا خفضت ترسانتها النووية إلى "أقل من 300" رأس نووي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن بلاده خفضت ترسانتها إلى ما دون الـ300 رأس نووي.

وأضاف ماكرون في كلمة نقلتها وكالة "فرانس برس" أن "الأوروبيين لا يمكنهم الاكتفاء بدور المتفرجين" في سباق التسلح.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وهي عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبدا.

#عاجل: #ماكرون يقول إن فرنسا خفضت ترسانتها النووية إلى "أقل من 300" رأس نووي#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 7, 2020

وأضاف ماكرون "في السياق الراهن فرنسا عازمة على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا وكذلك على تجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة".

الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في القدس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ريئوفين ريفلين قبيل إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.

وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لذلك.