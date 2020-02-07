مصادر أمنية: القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء جميع المهام التي ستكلف بها

أكدت مصادر أمنية تركية أن القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء جميع المهام التي ستكلف بها.

وقالت مصادر أمنية إن "القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء جميع المهام التي ستكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر"، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

#عاجل |القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء كافة المهام التي سُتكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر (مصادر أمنية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2020

ونقلت الوكالة أن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتاد، وصلت قضاء "ريحانلي"، التابع لولاية "هطاي"، جنوبي تركيا.

وأضافت الوكالة أن التعزيزات انطلقت من "ريحانلي"، باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

#تركيا ترسل تعزيزات عسكرية لنقاط المراقبة بـ #إدلب السورية

التعزيزات ضمت شاحنات محملة بـ20 دبابة

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وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الاثنين، مقتل 6 جنود أتراك وإصابة آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا.

وأضافت أن القوات التركية "ردت على الهجوم، ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب"، وذكرت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقاً. فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل العشرات من القوات السورية في إطار الرد التركي.

فيما أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن سلاح الجو التركي لم ينتهك الأجواء السورية ولم يتم تسجيل أي ضربات على القوات السورية، مضيفا أن الجيش التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في منطقة إدلب عندما تعرض لنيران القوات الحكومية السورية.