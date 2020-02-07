الخارجية اليابانية: عزل سفينة السياح ينتهي في 19 فبراير الجاري... فيديو

أكد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية إن حكومة بلاده لا ترى مخاطر انتشار الفيروس من خلال نظام التهوية في سفينة السياح.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق اليوم الجمعة، تضاعف عدد الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، الخاضعة للحجر الصحي في اليابان إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 61 شخصا، وفق قناة "إن أتش كي" اليابانية .

وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء الماضي، عن فرض حجر صحي على سفينة سياح متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وأكدت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية "أتور"، الأربعاء الماضي، عن وجود عشر حالات إصابة بفيروس "كورونا"، 9 ركاب وأحد أفراد الطاقم على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية، حيث يوجد 24 روسيا، لم يتم تشخيص فيروس كورونا لديهم.