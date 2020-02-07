ترامب بشأن كورونا: يقود الرئيس الصيني بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين تبدي "انضباطا كبيرا" في التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص هناك.

وقال ترامب على تويتر: "لا يوجد شيء سهل، لكنه سينجح خاصة مع قدوم الطقس الدافئ، نأمل أن يصبح الفيروس أضعف ثم ينتهي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هناك انضباط كبير في الصين، حيث يقود الرئيس شي بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية. إننا نعمل عن كثب مع الصين لتقديم المساعدة!".

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

يذكر أن كورونا أدت الى وفاة أكثر من 630 شخصا وإصابة 30 ألفا بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.