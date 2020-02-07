السفارة الروسية في طوكيو: يوجد طفلان روسيان على متن السفينة السياحية في اليابان

أعلنت السفارة الروسية في طوكيو أنه يوجد طفلان بين الـ24 روسيا على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي.

وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "يوجد بين الروس على متن السفينة عائلة لديها طفلان صغيران".

ووفقا للسفارة، يتم النظر في خيارات إعادتهم إلى الوطن بعد انتهاء الحجر الصحي.

وكان وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، قد أعلن يوم الأربعاء، أنه تم فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير عن إصابة رجل يبلغ من العمر 80 سنة، كان على متن السفينة في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

يذكر أن سفينة "دياموند برينسيس" تحمل 3700 راكب.

كما أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، تضاعف عدد الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" على متن سفينة السياح "دياموند برينسيس"، إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 61 شخصا، وفق قناة "إن أتش كي" اليابانية.