روسيا ترسل 90 كيلوغراما من العقاقير لمكافحة فيروس كورونا إلى الصين

أعلنت شركة الطيران الروسية "أورالسكي أفياليني" (أورال)، اليوم الجمعة، أنها سلمت 90 كيلوغراما من مستحضر "تريازافيرين" إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا.

يكاترينبرغ - سبوتنيك. وجاء في تقرير الشركة "قدمت شركة الطيران "أورال" مساعدة بنقل عقار "تريازافيرين"، الذي يقاوم فيروس كورونا، وقد تقدمت القنصلية العامة للصين في يكاترينبورغ باقتراح إرسال المستحضر إلى مدينة هاربين، وتم إرسال الحمولة القيمة مساء يوم أمس، على متن طائرة أو 6-7709 "يكاترينبرغ- هاربين"، في رحلة كانت الأخيرة على هذا المسار، نفذتها شركة الطيران "أورال" في فصل الشتاء. وقد تم تعليق برنامج الطيران الإضافي إلى الصين حتى يتحسن الوضع الوبائي".

وأشارت الشركة إلى أنه لمحاربة الفيروس التاجي، تم إرسال 90 كيلوغراما من "تريازافيرين" إلى الصين. وتكفي هذه الكمية لتزويد هاربين بأكملها بالأدوية.

وكان نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي كراييفوي، قد أعلن في وقت سابق، أن الصين تختبر عقار تريازافيرين الروسي، كمضاد لفيروس "كورونا".

يذكر أن عقار "تريازافيرين" الروسي هو مستحضر مضاد للفيروسات من عائلة "اوزولازين"، وقد أثبت فعاليته ضد 15 نوعا من فيروسات الإنفلونزا.. وتم تحضير هذا الدواء من قبل علماء في جامعة الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

ورجح نائب رئيس مجلس إدارة نقابة التجارة الروسية الصينية، سيرغي سيزوف، أن تتمكن الصين، بحلول أوائل آذار/ مارس، من هزيمة فيروس "كورونا" الجديد، أو أن تصل إلى نقطة تحول في هذه العملية.

يذكر أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة أكثر من 630 شخصا وإصابة 31 ألفا بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح بهدف احتواء تفشيه.