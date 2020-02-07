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14:50 GMT07 فبراير/ شباط 2020
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    إيفانكا ترامب

    إيفانكا ترامب تحتفل ببراءة والدها

    © REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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    احتفلت إيفانكا ترامب ببراءة والدها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب رفض مجلس الشيوخ الأمريكي دعوى عزله من منصبه.

    وشاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صورا لها وهي تعانق والدها، عقب أول كلمة يدلي بها عقب رفض المجلس دعوى عزله، وكتبت معها: "أحبك يا أبي".

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    ‪Love you, Dad! 💛

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    وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، إذ أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

    إيفانكا ترامب، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة وابنة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة العامة لمنتدى الدوحة في العاصمة القطرية، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
    © AFP 2019 / MUSTAFA ABUMUNES
    إيفانكا ترامب ترفض الإجابة عن سؤال صحفي... فيديو
    وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب".

    وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس، قائلة إن "الرئيس يمثل تهديدًا مستمرا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون، وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".

    وقال الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله، إن خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية.

    وتابع خلال خطاب ألقاه في واشنطن: "كان يدرك الديمقراطيون منذ اليوم الأول أننا أبرياء، لكنهم استمروا، مرشحو الرئاسة يتحدثون عني بسوء ويحاولون الإطاحة بي".

    وأضاف: "هذا لم يكن ليحصل لرئيس آخر، ولا أدري إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته، المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات".

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    الكلمات الدلالية:
    الكونغرس, عزل ترامب, أمريكا, دونالد ترامب, إيفانكا ترامب
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