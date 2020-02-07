كوريا الجنوبية... الحكومة تقصر العام الدراسي بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد

قررت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تخفيض عدد أيام الدراسة في المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأرسلت وزيرة التعليم في البلاد، يو أون-هيه، وثيقة إلى 17 مكتبا تعليميا في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يسمح للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بتقليل عدد أيام الدراسة الإلزامية بنسبة تصل إلى 10%، وفقا لما ذكرته الوزارة، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

ويفرض القانون المحلي على المدارس أن تعمل مدة لا تقل عن 190 يوما في السنة الأكاديمية، ما يعني أن المدارس يمكنها تقليل عدد أيام الدراسة بما يصل إلى 19 يوما وفقا للخطوة الأخيرة.

وأوصت الوزارة المدارس بإعداد دورات دراسية بديلة، مثل مواد التعليم عبر الإنترنت، لتعويض النقص في عدد الأيام.

وتم إغلاق 647 مدرسة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة، اعتبارا من اليوم الجمعة، ومن بينها 459 روضة أطفال، وذلك للحد من زيادة انتشار الفيروس القاتل.

وكانت وزارة التعليم خفضت في عام 2015، عدد الأيام الإلزامية، عندما تعرضت البلاد لأزمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وانتشر "كورونا"، الذي ظهر في مقاطعة هوبي وسط الصين في نهاية عام 2019، إلى أكثر من 20 دولة منذ التعرف عليه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وكان عدد من دول العالم قد أعلن تعليق رحلاته الجوية من وإلى الصين على خلفية تفشي المرض.