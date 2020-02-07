شفاء أكبر مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد

خرج المريض البالغ من العمر 91 عامًا والملقب بـ وانغ، من مستشفى ييتشانغ بمقاطعة هوبى بوسط الصين، وذلك اليوم الجمعة 7 فبراير/شباط 2020.

وبحسب وكالة "شينخوا الصينية" تم علاج المريض الذي يعد أقدم مريض مصاب بالفيروس في الصين حتى الآن.

Wish you good health & longevity!

A 91-year-old patient, the oldest cured patient infected with novel coronavirus, is discharged from the hospital in Hubei https://t.co/PnbIcmzrRd pic.twitter.com/xnabINpUkc — China Xinhua News (@XHNews) February 7, 2020

وقال وانغ: "أنا سعيد جدًا بالشفاء". "أود أن أشكر جميع الطاقم الطبي على علاجهم والمنظمات على جميع المستويات لاهتمامهم ورعايتهم".

وتم نقل المريض إلى المستشفى في مستشفى ييتشانغ للأشخاص الثالث في 23 يناير وخرج من المستشفى اليوم الجمعة.

وقال دو ديبنج، نائب رئيس المستشفى، إن حالة المريض لا يمكن أن توفر فقط مرجعًا لعلاج المرضى الآخرين، ولكن أيضا تقوية ثقة المؤسسات الطبية في علاج المرضى المسنين.