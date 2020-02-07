تحمل المطهرات... شاهد طائرات دون طيار تكافح فيروس "كورونا"

ونشرت صحيفة "ديلي تشاينا" الصينية، مجموعة من الصور لطائرات دون طيار، مشيرة إلى أنها تستخدم في مكافحة الفيروس المنتشر، ومحاولة السيطرة عليه.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن العاملين يستخدمون "الدرونز" في القيام بتطهير الأحياء السكنية.

وأضافت أن "الطائرة دون طيار يمكن أن تحمل 10 كيلوغرامات من المطهر، وتغطي تطهير مساحة 5000 مترمربع في المرة الواحدة".

وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، قامت السلطات الصينية باستخدام طائرات "درون" لتوجيه السكان ومراقبة تحركاتهم وتنبيههم حول وجود أي خلل بالتقيد بالتعليمات العامة.

In order to prevent and control the novel #coronavirus-related pneumonia and safeguard passengers' health, high-tech products such as drones and robots have been deployed. In Qingdao, drones are being used for disinfection. https://t.co/ofj4213jym pic.twitter.com/UsaNZK1kIf — China Daily (@ChinaDaily) February 7, 2020



وأطلقت السلطات طائرات مسيرة تخرج منها رسائل صوتية وتنبيهات في مختلف المناطق الريفية وفي شوارع المدن المزدحمة.

وتقدم الطائرات نصائح وطلبات وتنبيهات بضرورة وضع القناع الطبي والإسراع بالعودة إلى البيوت، وملازمة المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو لطائرات تنفذ مهام ونصائح منها عبارة "حسنا أيها السيد، لقد طلبنا من الناس التزام منازلهم، فلماذا تتجول في الخارج...الآن هذه الطائرة تراقبك".

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.