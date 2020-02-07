وكالة: الهند تجدد حبس 4 زعماء سياسيين في إقليم كشمير

جددت الهند حبس 4 زعماء سياسيين في إقليم كشمير ومحام بارز أُلقي القبض عليهم منذ أغسطس/آب لإخماد اضطرابات وقعت بعد قيام الحكومة الاتحادية بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

وقال مسؤولون في سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير لرويترز إن تجديد حبس الخمسة تم استنادا لقانون السلامة العامة الهندي الذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة لما يصل إلى عامين.

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وقال المسؤولون إن من بين المعتقلين الخمسة رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله ورئيسة الوزراء السابقة محبوبة مفتي والمسؤولين الحزبيين في المنطقة علي محمد وسرتاج مدني.

وكانت السلطات قد اعتقلت الأربعة استنادا لقانون يسمح بالاعتقال دون محاكمة لمدة ستة أشهر كحد أقصى وكانت فترة احتجازهم تطبيقا لهذا القانون على وشك الانتهاء.

وقال مسؤول حكومي "بالتالي لم يكن ممكنا إلا الإفراج عنهم أو تجديد حبسهم استنادا لقانون السلامة العامة".

وقال مسؤول ثان "من المرجح الأمر بتجديد حبس عدد آخر من زعماء الإقليم بمقتضى قانون السلامة العامة بعد أن انقضت فترة الستة أشهر بموجب قانون الاعتقال الوقائي".

وكانت الوزارة قالت، أمس الخميس، ردا على البرلمان إن هناك 389 معتقلا في كشمير منذ أغسطس/آب الماضي بمقتضى قانون السلامة العامة.