الأمم المتحدة: 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، اليوم الجمعة، وجود حتى 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونكوف لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن نبقى يقظين ومتوحدين من أجل مكافحة هذا الشر. داعش واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة. خلايا داعش الاقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ في أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".

وأضاف: "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد".

وأوضح المتحدث أن عدد هؤلاء الإرهابيين يقدر بـ20 إلى27 ألف شخص.

والجدير بالذكر أن واشنطن دعت مرارا الجانب الأوروبي إلى استقبال مقاتليه من تنظيم "داعش" لحل أزمة محاكمة داعش، ورفضت أغلبية الدول الأوروبية الاقتراح الأمريكي، حيث يسعى الأوروبيون إلى إنشاء محكمة في الشرق الأوسط لمحاكمتهم في مناطقهم [العراق أو سوريا]. ولكن تبقى معضلة مثل تطبيق عقوبة الإعدام التي ينكرها الاتحاد الأوروبي وما زالت الأزمة مستمرة بدون اتفاق بين الدول الأعضاء. وقد بدأت تركيا بالفعل بإعادة "مقاتلين تنظيم الدولة الإسلامية" المعتقلين لديها إلى مواطنهم الأصلية.