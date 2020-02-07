الولايات المتحدة تدرج شركة طيران فنزويلية "كونفياسا" على قائمة العقوبات

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان الوزارة، إلى جانب هذه الشركة، تم إدراج على قائمة العقوبات 40 طائرة تابعة للشركة.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أنها وسعت قائمة العقوبات ضد فنزويلا على حساب سبعة مواطنين في البلاد بينهم برلمانيون. كما فرضت العقوبات على لويس بارا، الذي تم انتخابه لمنصب رئيس البرلمان الفنزويلي بدلاً من زعيم المعارضة خوان غوييدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير قانوني رئيسًا مؤقتًا للدولة.

في فنزويلا، في 21 يناير/كانون الثاني 2019 ، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد فترة قصيرة من أداء اليمين. أعلن رئيس الجمعية الوطنية، الخاضع لسيطرة المعارضة، خوان غايدو بشكل غير قانوني نفسه رئيسًا مؤقتًا للدولة. وأعلن عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة اعترافها، فيما اعتبرت روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.