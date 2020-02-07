لافروف: روسيا وفنزويلا تعتزمان تنمية التعاون العسكري التقني

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وفنزويلا ستعملان على تنمية التعاون العسكري - التقني والشراكة في مجال الطاقة.

كاراكاس - سبوتنيك. وقال لافروف في ختام زيارته إلى فنزويلا: "الاتفاقيات في مجالات الطاقة، والثروات الطبيعية، ومختلف مجالات الصناعة، والزراعة، والنقل واعدة بشكل خاص".

وتابع: "بالطبع نحن سنعمل على تنمية التعاون العسكري - التقني من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لأصداقائنا، خاصة في وجه التحديات الخارجية".

كما أكد لافروف أنه ناقش مع الشركاء الفنزويليين خلال اللقاء مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خطوات الدولتين لحماية العلاقات التجارية من العقوبات الأمريكية" تم إيلاء اهتمام خاص للخطوات التي يتخذها الجانبين الروسي والفنزويلي من أجل حماية علاقاتنا التجارية - الاقتصادية من العقوبات غير القانونية والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على فنزويلا".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.