باحثون يشككون في وجود علاقة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس "كورونا"

شكك باحثون مستقلون، اليوم الجمعة، في بحث أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر، عن الطريق التجارة غير المشروعة في آكل النمل الحرشفي.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، إنها قادت البحث، وذكرت في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة فيروس " كورونا " الجديد التي تم استخلاصها من حيوان آكل النمل في الدراسة، كان متطابقا بنسبة 99% مع السلالة التي رصدت في البشر، وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفي هو العائل الوسيط المرجح للفيروس.

لكن جيمس وود، مدير إدارة الطب البيطري في جامعة كامبردج قال إن البحث ليس محكما، بحسب وكالة رويترز.

وقال:

"الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفي في التفشي لم تنشر، باستثناء ما جاء في إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلا علميا".

وأضاف: "الإبلاغ عن رصد حمض نووي فيروسي له تسلسل جيني مشابه بأكثر من 99% ليس كافيا، أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟"

كما قال ديرك فايفر، أستاذ الطب البيطري في جامعة سيتي في هونغ كونغ، إن البحث لا يثبت بأي حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس كورونا الجديد بين البشر.

وقال "لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار (فيروس كورونا) بين أجناس مختلفة بناء على عينات تمثيلية، ومن شبه المؤكد أن تلك لا تعبر عنها".

ويعتبر آكل النمل الحرشفي أو البانغولين من الثدييات، ويتم الإتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، وأظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة "فيروس" كورونا الجديد الذي تم عزله من حيوان البانغولين كان مطابقا بنسبة 99 في المئة لتلك الموجودة لدى المصابين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.