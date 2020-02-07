الأكبر في تاريخ "هيونداي"... استدعاء نصف مليون من سيارتها الشعبية حول العالم

قررت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية استدعاء، أكثر من نصف مليون نسخة من سياراتها الشعبية المنتشرة حول العالم.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "هيونداي" قررت استدعاء أكثر من 430 ألف سيارة صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وأوضحت أن الإجراء الجديد تم اتخاذه، بسبب اكتشاف مشكلة "قاتلة"، وخلل يؤدي إلى تسرب مياه في نظام قفل المكابح الإلكتروني المعروف باسم "فرامل أيه بي إس"، ما يسبب حدوث ماس كهربائي في السيارة، وربما يؤدي إلى نشوب حريق في المحرك.

ويمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى ماس كهربائي وحريق في السيارة، حتى عند توقف السيارة عن العمل بصورة كاملة.

ولكن "هيونداي" قالت رغم أن معدل اندلاع الحرائق "منخفض للغاية"، لكننا نؤكد أنه ليس من الضروري إيقاف السيارات قبل إصلاح الخلل في الهواء الطلق.

وتشمل عمليات الاستدعاء عدد من سياراتها الأكثر شعبية في العالم، مثل طراز "إلنترا" في الفترة من 2006 وحتى 2011، و"إلنترا تورينغ" في الفترة من 2007 وحتى 2011.

ويعد الاستدعاء مشكلة أخرى في سلسلة من المشكلات التي واجهتها شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، والشركة المرتبطة بها "كيا"، في ظل حوادث لحرائق محركات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأثارت المشكلات السابقة تحقيقا من قبل الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وكانت "هيونداي" قد قررت تعليق الإنتاج في معظم مصانعها المحلية بسبب نقص مخزون قطع غيار السيارات على خلفية وقف إمداداتها من الصين.

ووفقا لوكالة "يونهاب" المحلية، فإن الشركة ستقوم اليوم بوقف الإنتاج الكامل في مصانعها في مدينتي أولسان، وأسان، التي بدأت في تعليق الإنتاج بشكل تدريجي منذ يوم 4 من الشهر الجاري، كما تعلق إنتاج الشاحنات في مصنعها في مدينة جونجو في ظل إنتاج الحافلات فقط.

كما أضافت الوكالة أن "هيونداي" تخطط لاستئناف تشغيل مصنعها في مدينة أولسان في يوم 11 فبراير، واستئناف تشغيل مصانعها الأخرى في يوم 12 من الشهر نفسه.