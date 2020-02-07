"أبل" تعيد افتتاح مكاتبها ومتاجرها في الصين الأسبوع المقبل

قالت شركة "أبل"، اليوم الجمعة، إنها تعمل على إعادة فتح مكاتبها، ومتاجرها، ومراكز خدمة العملاء الخاصة بها بداخل الصين، الأسبوع المقبل.

وأضافت في بيان لها، حصلت شبكة "سي إن بي سي" عليه، أن ذلك سيكون في أسبوع العاشر من فبراير/ شباط الجاري.

واختتمت "أبل" بيانها المقتضب، أنها ستعلم عملائها فور الاستقرار على المواعيد النهائية لافتتاح متاجرها ومكاتبها في الصين.

وقالت شركة "أبل"، السبت الأول من فبراير الجاري، إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركة في الصين، حتى 9 فبراير/شباط، وذلك بسبب تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من 250 خلال أسبوع.

وقالت آبل في بيان، نقلته رويترز، "بناءً على أحدث توصية من خبراء صحة بارزين، فإننا قررنا غلق جميع مكاتبنا ومتاجرنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الصين حتى 9 فبراير". وقالت الشركة إنها تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر "في أقرب وقت ممكن".

وكانت أبل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد أغلقت ثلاثة متاجر في الصين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، لتنضم بذلك إلى عدد من شركات بيع التجزئة، منها شركة ستاربكس وشركة ماكدونالدز، الذين قرروا إغلاق المتاجر مؤقتًا كإجراء وقائي.

في السياق ذاته، دعت العديد من الشركات الأخرى موظفيها في الصين إلى العمل من منازلهم والتوقف عن السفر غير الضروري للعمل في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

يذكر أنه في المعتاد، تعود الشركات في الصين إلى نشاطها الطبيعي بعد نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة أسبوع.